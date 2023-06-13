شروط جيرارد قبل تولي تدريب الاتفاق السعودي

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد - أستون فيلا أمام مانشستر سيتي

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الإنجليزي ستيفن جيرارد طلب من إدارة نادي الاتفاق أن يتولى مهمة اختيار اللاعبين الأجانب للفريق في حال تدريب الاتفاق في الموسم المقبل.

وصل ستيفن جيرارد المدرب السابق لفريق أستون فيلا إلى السعودية ظهر الاثنين تمهيدا لتدريب الاتفاق السعودي.

وزار جيرارد نادي الاتفاق يوم الاثنين في جولة استشكافية لمرافق النادي والملعب الجديد برفقة معاذ العوهلي المدير التنفيذي للنادي، وعمر باخشوين المدير التنفيذي، حسب التقرير.

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وأضاف التقرير أن المفاوضات بين إدارة الاتفاق والمدرب الإنجليزي وصلت لمرحلة متقدمة، حيث تم التفاهم على الجانب المالي المتضمن عقد المدرب.

ومن المقرر أن تستكمل جلسات المفاوضات يوم الثلاثاء مع خالد الدبل رئيس النادي، وحاتم المسجل نائب الرئيس الذي يقود المفاوضات.

واشار التقرير إلى أن إدارة الاتفاق رصدت 9 ملايين يورو لمدة موسمين لجيرارد، على أن يكون نجم ليفربول السابق مسؤولا عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لأستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وانضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد بشكل رسمي إلى اتحاد جدة الأسبوع الماضي.

ويتواجد كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي منذ يناير الماضي.

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