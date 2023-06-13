حازم إمام: الاتحاد الإفريقي يقوم بتصرفات غريبة تجاه الفرق والمنتخبات المصرية

انتقد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا غدا الأربعاء على ملعب مراكش في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية".

"لاعبو الأهلي وصلوا معنا في نفس التوقيت تقريبا وخاضوا مرانا خفيفا للاستشفاء فقط بسبب الإجهاد".

الاتحاد الإفريقي يقوم بتصرفات غريبة، كيف يلعب الأهلي المباراة النهائية ضد الوداد يوم 11 يونيو ثم مباراة منتخب مصر تكون يوم 14 مع العلم إننا المنتخب الكبير الوحيد الذي يلعب في ذلك اليوم والحمد لله أن الأهلي لم يواجه صنداونز لأن السفر من جنوب إفريقيا صعب جدا".

وتابع "نفس الأمر حدث في العام الماضي حينما تعارض موعد كأس العالم للأندية مع بطولة إفريقيا وأيضا الموسم الحالي الزمالك خاض مباراة في دوري الأبطال داخل موعد الأجندة الدولية".

وأدى منتخب مصر مرانه الأول بالمغرب على الملعب الفرعي لاستاد الملعب الكبير في مدينة مراكش.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية واستشفائية خلال المران عقب مشاركتهم في مباراة الوداد أول أمس الأحد بينما تدرب باقي الفريق بشكل طبيعي.

وتقام المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد ريان - مصطفى محمد.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.