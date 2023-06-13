دوري NBA - اسم جديد يضاف إلى قائمة الأبطال.. ناجتس يقهر هيت ويتوج باللقب

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

نيكولا يوكيتش

حان الوقت لدخول اسم جديد في قائمة المتوجين بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، بعدما توج دنفر ناجتس بلقبه الأول في التاريخ.

وفاز ناجتس في المباراة الخامسة من سلسلة النهائي على ضيفه ميامي هيت بنتيجة 94-89 لينهي السلسلة متفوقا بنتيجة 4-1.

دنفر ناجتس توج بلقبه الأول في الدوري بعد 47 موسما.

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فيما توقف رصيد هيت الذي خسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، عند 3 ألقاب.

وكان هيت قد حصد اللقب في 2006 و2012 و2013.

العملاق الصربي نيكولا يوكيتش نجم ناجتس تألق في المباراة الخامسة وسجل 28 نقطة و16 متابعة.

وحصد يوكيتش جائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائي.

البالغ من العمر 28 عاما توج مسيرته الذي وصلت لـ8 مواسم في الدوري باللقب الأول له، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة مرتين، وشارك في مباراة كل النجوم 5 مرات.

NBA ميامي هيت دنفر ناجتس
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