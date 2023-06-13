دوري NBA - اسم جديد يضاف إلى قائمة الأبطال.. ناجتس يقهر هيت ويتوج باللقب

حان الوقت لدخول اسم جديد في قائمة المتوجين بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، بعدما توج دنفر ناجتس بلقبه الأول في التاريخ.

وفاز ناجتس في المباراة الخامسة من سلسلة النهائي على ضيفه ميامي هيت بنتيجة 94-89 لينهي السلسلة متفوقا بنتيجة 4-1.

دنفر ناجتس توج بلقبه الأول في الدوري بعد 47 موسما.

فيما توقف رصيد هيت الذي خسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، عند 3 ألقاب.

وكان هيت قد حصد اللقب في 2006 و2012 و2013.

The Denver Nuggets are NBA Champions for the 1st time in the franchise's history 👏 🏆 GAME 5 FINAL SCORE 🏆 DEN: 94 MIA: 89 pic.twitter.com/TDGO42ctwt — NBA (@NBA) June 13, 2023

العملاق الصربي نيكولا يوكيتش نجم ناجتس تألق في المباراة الخامسة وسجل 28 نقطة و16 متابعة.

وحصد يوكيتش جائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائي.

البالغ من العمر 28 عاما توج مسيرته الذي وصلت لـ8 مواسم في الدوري باللقب الأول له، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة مرتين، وشارك في مباراة كل النجوم 5 مرات.

The @nuggets receive The Larry O'Brien Trophy as the 2022-23 NBA Champions! pic.twitter.com/1JmArALpSM — NBA (@NBA) June 13, 2023

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