رومانو: باريس لن يسمح برحيل مبابي مجانا.. البيع الآن أو التجديد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن موقف باريس سان جيرمان تجاه كيليان مبابي حاليا.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وفقا لرومانو فإن باريس سان جيرمان لن يسمح برحيل مبابي بشكل مجاني ويضع النادي خيارين وهما تجديد تعاقده لموسم إضافي أو بيعه خلال الصيف الحالي.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت عن إرسال مبابي خطابا لباريس سان جيرمان يفيد بعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي عقب الموسم المقبل تحت أي ظرف من الظروف.

النجم الفرنسي كان قد مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل ليلعب في صفوفه بداية من موسم 2024/2025.

بعض التقارير الإسبانية أشارت إلى إمكانية تحرك ريال مدريد للتفاوض بِشأن ضم اللاعب خلال الصيف الحالي عقب خطابه لباريس سان جيرمان.

النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به.

مبابي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 18 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.