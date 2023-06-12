ليكيب: مبابي أخبر باريس سان جيرمان بعدم تفعيل بند تمديد عقده

في حلقة جديدة من مسلسل كيليان مبابي كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن إرسال اللاعب خطابا لنادي باريس سان جيرمان بعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

النجم الفرنسي كان قد مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل.

وفقا لـ ليكيب فإن مبابي أرسل خطابا رسميا لباريس سان جيرمان يخبره بعدم تفعيل بند التجديد لموسم إضافي تحت أي ظرف من الظروف.

ليكيب أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قد يتجه لبيع اللاعب خلال الصيف الحالي للاستفادة منه ماليا قبل أن يرحل بشكل مجاني بنهاية الموسم المقبل.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به.

مبابي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 18 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.