علي لطفي: أشكر الشناوي على إهداء الميدالية لـ شوبير.. وسر أغنية "سطلانة"

شدد علي لطفي على رغبته في إنهاء مسيرته الكروية بنادي الأهلي وأمنيته بالاستمرار مع الفريق طوال عمره.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه بعد التعادل مع الوداد على ملعب محمد الخامس في إياب المباراة النهائية بهدف لكل فريق.

وقال لطفي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا أعمل واتعب وأضع أمامي حلما بأن أتواجد في الأهلي وجميع الحراس يؤدون بشكل جيد طوال البطولة وأي حارس سيلعب سيظهر بشكل جيد".

وكشف "سطلانة هي أغنية متواجدة حاليا في الأسواق وطاهر محمد طاهر هو من عرفنا بها ولكنها أغنية جميلة".

واستمر "جميعنا يجب أن نلعب بتركيز كبير في أي وقت وعلى قلب رجل واحد ودائما ما نتحدث مع بعضنا البعض ونخبر أنفسنا إننا لا نلعب بأسمائنا فقط ولكن باسم النادي الأهلي واسم مصر".

وواصل "مارسيل كولر يتحدث بشكل مستمر معنا ويطلب جاهزية جميع الحراس دائما وأن يكونوا دائما بنفس المستوى ويحضرنا بشكل جيد".

وشدد "جميعنا نعمل بشكل جيد على أنفسنا والقرار الأخير لكولر وهو دائما يريد أن يتواجد اللاعب الجاهز بنسبة 100% ويجب أن يتواجد اللاعب الذي خاض أكثر من تدريبين مع الفريق".

وأضاف "مصطفى شوبير لعب بشكل جيد في الذهاب ورد على جميع الكلام المغلوط حوله وإهداء الشناوي الميدالية له كانت لقطة مميزة وحدثت لأن كاف حدد عددا محددا من اللاعبين الذين سيصعدون للمنصة وكان يجب أن يتواجد شوبير معنا لذلك أشكر الشناوي على تلك اللقطة".

وأتم "أنا أتمنى أن أتواجد في الأهلي طوال عمري وأنهي مسيرتي الكروية في صفوفه ولكن هذا يعود للنادي وإدارته، نحن نعمل فقط ومرتبطين بتعاقد ولو النادي لا يريد تواجدنا فلا توجد مشكلة وفي في النهاية سنظل ندعمه لأننا في البداية كنا مشجعين للنادي والآن مشجعين ونلعب باسمه أيضا".