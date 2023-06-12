الدرجة الثانية - خطاب من لافيينا لاتحاد الكرة لتحذير الأندية بشأن اللاعبين الموقوفين
الإثنين، 12 يونيو 2023 - 22:41
كتب : رضا السنباطي
أرسل نادي لافيينا خطابا لاتحاد الكرة المصري من أجل تحذير الأندية خلال الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية المصري.
وطالب لافيينا خلال خطابه اتحاد الكرة بإرسال أسماء اللاعبين الموقوفين للأندية ليكون كل نادي مسؤولا عن مشاركة لاعبيه وفي حالة إشراك لاعب موقوف تحتسب المباراة كهزيمة للنادي.
ويتبقى جولة واحدة فقط على نهاية دوري الدرجة الثانية المصري وتحديد أسماء جميع الصاعدين للدوري الممتاز في الموسم المقبل.
ويحتل الجونة صدارة مجموعة الصعيد بفارق نقطة واحدة عن لافيينا صاحب المركز الثاني.
وسيلعب الجونة في الجولة الأخيرة ضد شبان قنا بينما سيلعب لافيينا ضد بترول أسيوط.
وكان فريق زد هو أول المتأهلين للدوري الممتاز في الموسم المقبل بعد حسم الصدارة قبل جولة في مجموعة القاهرة.
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