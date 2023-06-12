بحضور عمر مرموش.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة " O West juniors"

انطلقت النسخة الثانية من بطولة O west juniors لكرة القدم والتي تمتد حتى يوم 17 يونيو الجاري.

وفي العام الحالي سيشارك 36 فريقا من الأولاد والبنات.

وشهد افتتاح البطولة تواجد عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني والذي تحدث مع الأولاد عن مسيرته.

وخلال البطولة ستنظم O West عدد من ورش العمل للأطفال وأولياء الأمور المشاركين لتعلم مهارات حول كيفية تشجيع الأطفال على تطوير مسيرتهم الكروية وكيفية تحقيق التوازن بين التعليم وكرة القدم.

البطولة شهدت أيضا تواجد بعض الفعاليات الترفيهية الأخرى للأطفال بعيدا عن كرة القدم

وتقام البطولة في فرع O west بمدينة 6 أكتوبر.