بسبب شغب الجماهير.. بوردو يفقد فرصته في الصعود لدوري الدرجة الأولى الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم احتساب نتيجة مباراة بوردو وروديز في دوري الدرجة الثانية كفوز لأصحاب الأرض.

قرار الاتحاد الفرنسي سيعني فقدان فرصة بوردو في الصعود لدوري الدرجة الأولى بالموسم المقبل.

المباراة كانت قد توقفت بسبب اعتداء أحد أفراد رابطة مشجعين بوردو على لوكاس بوادي لاعب روديز مما تسبب في إيقافها بالدقيقة الـ 25.

وبعد عدة أيام جاء قرار الاتحاد الفرنسي برفض إعادة المباراة أو استكمالها من وقت توقفها ليصعد ميتز لدوري الدرجة الثانية.

بوردو دخل المباراة وهو بحاجة لتحقيق الفوز بفارق خمسة أهداف ليصعد للدرة الأولى على حساب ميتز ولكن الفريق الضيف تقدم بالهدف الأول على في الدقيقة الـ 25 لتبدأ أعمال الشغب وتتوقف المباراة.

وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أنه سيقوم بفتح المزيد من التحقيقات حول الواقعة.

وأعلن نادي بوردو تقدمه باستئناف على قرار الاتحاد الفرنسي.

وكان الاتحاد الفرنسي قد قرر تقليص عدد الفرق بدوري الدرجة الأولى الفرنسي في الموسم المقبل إلى 18 فريقا ولذلك هبط 4 فرق إلى دوري الدرجة الثانية بشكل استثنائي مع صعود فريقين فقط.