وصول بعثة منتخب مصر إلى لمغرب لمواجهة غينيا

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - وصول منتخب مصر للمغرب

وصلت بعثة منتخب مصر برئاسة خالد الدرندلي وحازم إمام إلى مدينة مراكش المغربية.

ويسافر منتحب مصر إلى المغرب لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان في استقبال البعثة كل من أحمد مبارك مستشار السفارة المصرية في المغرب وعدد من مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة القدم.

أخبار متعلقة:
خالد عبد الفتاح: أبطال إفريقيا هي أغلى بطولة في حياتي الشحات يكشف ماذا دار بين شوطي مباراة الوداد من لاعبي الأهلي مصدر من المصري لـ في الجول: القضاء المدني قضى بمبلغ لمحامي حلبية.. ونتواصل لحل الأمر تقرير تركي: بسبب اهتمام أندية السعودية.. طرابزون يرفع مطالبه المادية لبيع تريزيجيه

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد ريان - مصطفى محمد.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

منتخب مصر المغرب
نرشح لكم
مران منتخب مصر - حضور 24 لاعبا في اليوم الأول استعدادا لمواجهتي غينيا وجنوب السودان تصنيف فيفا للسيدات - منتخب مصر يرتقي مركزا رباعي فيوتشر وأبو جبل وبيكهام ينتظمون في معسكر منتخب مصر مؤتمر ميكالي: هدفنا تحقيق البطولة الإفريقية.. ومصر يمكنها الحصول على ميدالية أولمبية قائمة مصر الأولمبي- ثلاثي دفاع الزمالك.. وأسامة فيصل يقود الهجوم في كأس الأمم مهند لاشين يوضح حقيقة العرض المجري وموفقه كرة شاطئية - مصر تواجه إيطاليا والبرتغال في دورة ألعاب البحر المتوسط منتخب مصر يستدعي أحمد عبد القادر وسداسي مواليد 2003
أخر الأخبار
الدجة الثانية - خطاب من لافيينا لاتحاد الكرة لتحذير الأندية بشأن اللاعبين الموقوفين 5 دقيقة | الدرجة الثانية
سيلفيو بيرلسكوني.. بين إحياء ميلان وميلاد دوري الأبطال 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد كرة اليد يعلن الاتفاق على التعاقد مع شركة "بوما" 50 دقيقة | كرة يد
صفقة ريال مدريد الجديدة.. استدعاء فران جارسيا لمنتخب إسبانيا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الحفيظ يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي.. وتعليق ساخر على احتمال مواجهة سيتي ساعة | الكرة الإفريقية
ناصر الخليفي: مستوى المباريات الإفريقية يكاد يصل إلى أوروبا ولكنها بحاجة للدعم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مرتجي: الخطيب أصر على حضور غالي مراسم التتويج.. ولم أقصد الإساءة لـ الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بحضور عمر مرموش.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة " O West juniors" 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي