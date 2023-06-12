مصدر من المصري لـ في الجول: القضاء المدني قضى بمبلغ لمحامي حلبية.. ونتواصل لحل الأمر

كشف مصدر نادي المصري عن حصول محامي سمير حلبية رئيس النادي السابق على حكم بالحصول على مبلغ 800 ألف جنيه.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "القضاء المدني قضى بمبلغ 800 ألف جنيه لمحامي سمير حلبية بسبب أتعابه المتأخرة ونحاول حل الأمر خلال الفترة المقبلة من خلال التواصل لأن تلك القضايا كانت في عهد المجلس السابق".

وكان كامل أبو علي قد تولى رئاسة نادي المصري في 2022 خلفا لمجلس سمير حلبية رئيس النادي السابق.

ويحتل المصري حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن المقاولون صاحب المركز الخامس.

ووصل المصري لنصف نهائي كأس الرابطة المصري للمرة الأولى في تاريخه وسيواجه فيوتشر حامل اللقب.