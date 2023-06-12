تقرير تركي: بسبب اهتمام أندية السعودية.. طرابزون يرفع مطالبه المادية لبيع تريزيجيه

رفع طرابزون سبور المقابل المادي الذي يود الحصول عليه جراء موافقته على بيع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة وفقا لموقه هاربر 61 التركي.

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طرابزون كان يرغب في الحصول على 7 أو 8 ملايين يورو مقابل بيع خدمات اللاعب المصري ولكنه رفع قيمة الصفقة حاليا بسبب اهتمام الأندية السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وفقا للتقرير التركي فإن كل من نادي اتحاد جدة وأهلي جدة يرغبان في الحصول على اللاعب ولكنهم لم يرسلوا عروضا رسمية بعد.

ورفع طرابزون مطالبه المادية إلى 10 ملايين يورو على الأقل للموافقة على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تريزيجيه كان قد انضم لطرابزون في بداية الموسم الحالي قادما من أستون فيلا مقابل 4 ملايين يورو ويمتد عقده مع النادي التركي حتى 2026.

تريزيجيه كان أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع طرابزون خلال الموسم الحالي، إذ شارك في 41 مباراة وخلالهم سجل 13 هدفا وصنع 1 آخرين.

وأنهى طرابزون الدوري التركي في المركز السادس غير المؤهل لأي بطولة أوروبية.

ويتواجد تريزيجيه حاليا في معسكر منتخب مصر والذي سيلعب خلاله ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ووديا ضد جنوب السودان.