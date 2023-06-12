فرنسا تخسر جهود رابيو في تصفيات يورو 2024

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 17:03

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

أعلن منتخب فرنسا غياب لاعبه أدريان رابيو عن مباراتي جبل طارق واليونان هذا الشهر.

وتلعب فرنسا ضد جبل طارق واليونان في تصفيات يورو 2024 الأسبوع المقبل.

المباراة الأولى ستكون يوم الجمعة المقبل، على أن تقام المباراة الثانية أمام اليونان يوم الاثنين.

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وأوضح بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن لاعب وسط يوفنتوس تعرض لإصابة في ساقه اليمنى.

بعد تأكد غياب رابيو قرر ديديه ديشامب مدرب فرنسا استدعاء بوبكر كامارا لاعب أستون فيلا البالغ من العمر 23 سنة بدلا منه.

ولعب كامارا 3 مباريات دولية من قبل، إذ بدأ مسيرته الدولية في 2022 أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

رابيو ليس أول من خسر منتخب فرنسا جهوده في هذا التجمع، إذ خرج الظهير الأيسر فيرلان ميندي من القائمة بسبب الإصابة.

منتخب فرنسا يتصدر المجموعة الثانية من التصفيات بست نقاط من مباراتين.

إذ اكتسح هولندا 4-0 وفاز على أيرلندا 1-0 في أول جولتين.

أدريان رابيو فرنسا يورو 2024
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