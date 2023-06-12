اجتماع لـ رؤوساء الفرق الشعبية.. وجلسة مع رابطة الأندية الأسبوع المقبل

اجتمع ظهر اليوم الإثنين، خمسة أندية جماهيرية من الدوري الممتاز لمناقشة التحديات التي تواجه تلك الأندية.

وضمت قائمة الأندية الخمسة كل من المصري والإسماعيلي والاتحاد وغزل المحلة وأسوان.

وناقشت الأندية، التحديات التي تواجهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.

وحضر الاجتماع كل من كامل أبو علي رئيس النادي المصري، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد، وأبو بكر الحديدي رئيس الإسماعيلي، وأسامة خليل رئيس غزل المحلة، والشافعي صالح رئيس أسوان.

وتقرر عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لوضع استراتيجية للنهوض بهذه الأندية.

ويتساوى فريقا الاتحاد والمصري بـ 41 نقطة في المركزين السابع والثامن.

بينما الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

ويتساوى فريقا أسوان وغزل المحلة برصيد 32 نقطة لكل منهما في المركزين الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب.