وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة العروض السعودية.. وموقف اللاعب

نفى خورخي أنتون وكيل باولو ديبالا لاعب روما وجود عروض من أندية سعودية خلال الفترة الحالية.

باولو ديبالا النادي : روما روما

وكان قد ارتبط اسم باولو ديبالا بالانتقال إلى الدوري السعودي ضمن اهتمام المسابقة بجذب النجوم.

وقال أنتون في تصريحات صحفية نقلتها المواقع الأرجنتينية: "ديبالا لم يتحدث لأي شخص بشأن عروض سعودية".

وتابع "أنا أيضا لم أتلق أي عروض أو مكالمات من أندية سعودية وما يقال غير صحيح".

وأوضح وكيل ديبالا "أنا المسؤول عن الاستماع للعروض بالأندية المهتمة بضم اللاعب، وهو حاليا في عطلة".

وخاض ديبالا هذا الموسم 38 مباراة مع روما هذا الموسم وساهم في 26 هدفا.

وتوج ديبالا مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم في ديسمبر الماضي.

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 18 هدفا وصناعة 8 آخرين خلال الموسم المنقضي.

وانتقل ديبالا من يوفنتوس إلى روما في صيف 2022 بعد سبعة مواسم قضاها مع البيانكونيري.