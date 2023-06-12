هل اقترب من منتخب السعودية.. مدرب فنربخشة يعلن رحيله

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 15:40

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فنربخشة والمرشح لتدريب المنتخب السعودي، رحيله عن تدريب النادي التركي

جيسوس لم ينجح في التتويج بالدوري التركي، لكن حصد لقب الكأس بالفوز على باشاك شهير.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين "لم أعد مدربا لفنربخشة بداية من اليوم".

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وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت يوم الأربعاء الماضي أن الاتحاد السعودي لكرة القدم توصل لاتفاق مع البرتغالي خورخي خيسوس لقيادة المنتخب السعودي.

منصب المدير الفني للمنتخب السعودي خاليا منذ رحيل الفرنسي هيرفي رينار لقيادة منتخب فرنسا للسيدات نهاية مارس الماضي.

وأفاد التقرير أن الاتفاق مع جيسوس على تدريب الأخضر السعودي سيكون لمدة 3 سنوات.

مدرب بنفيكا السابق وفنربخشة الحالي درب في السعودية من قبل، حين تولى تدريب الهلال في 2018-2019.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أكد قبل أيام أن مدرب منتخب السعودية الجديد سيكون من المدرسة الأوروبية وليس اللاتينية.

وقال المسحل في تصريحات لقناة SSC: "سيتم الإعلان عن المدرب الجديد للمدرب السعودي في بداية شهر يوليو".

وأضاف "سيكون مدربا أوروبيا، أمامنا 3 خيارات، ووصلنا لمراحل نهائية مع 2 منهم".

وتابع "المدرب الإسباني لويس أنريكي ليس من ضمن الخيارات".

وشرح "هناك عدد من المعايير لاختيار مدرب المنتخب السعودي، أولها أن يكون له اسم محترم في عالم الكرة وأن تكون له بصمة مع الفرق التي قادها".

وأردف "وأن يتناسب فكره مع الكرة السعودية فضلا عن طموحه لتحقيق الإنجازات".

في نهاية مارس الماضي، فسخ رينار عقده مع المنتخب السعودي ودفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد كرة القدم السعودي.

وقال الاتحاد السعودي في بيان وقتها: "وافق مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الاجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".

وأضافت التقارير أن هيرفي رينار أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة السعودي بذلك.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في دور المجموعات.

السعودية خورخي جيسوس فنربخشة
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