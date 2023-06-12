مهاجم الوداد: كرة القدم لم تنصفنا رغم كل ما قدمناه أمام الأهلي

يشعر بولي سامبو مهاجم الوداد المغربي أن كرة القدم لم تنصف فريقه في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وعاد الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا من الدار البيضاء بعدما تعادل 1-1 عقب الانتصار في القاهرة بنتيجة 2-1.

وقال سامبو في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "أهدرنا لقبا كنا نرغب بشدة في منحه لجماهير الوداد، الكرة لم تنصفنا رغم كل المجهود الذي قدمناه".

وأضاف "قدمنا أقصى ما لدينا من أجل إسعاد جماهيرنا، نقول الحمد لله رغم الخسارة".

وشدد المهاجم السنغالي "سنضاعف جهودنا من أجل إنقاذ الموسم بالألقاب الثلاثة المتبقية".

وينافس الوداد على الدوري والكأس في المغرب، كما يلعب البطولة العربية للأندية هذا الصيف.

وأتم "لا نجد الكلمات المناسبة من أجل الاعتذار للجماهير، كنا نرغب في منحهم اللقب ولكن لم ننجح في ذلك".

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

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وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2020 و2021 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.



































































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