مهاجم الوداد: كرة القدم لم تنصفنا رغم كل ما قدمناه أمام الأهلي

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد

يشعر بولي سامبو مهاجم الوداد المغربي أن كرة القدم لم تنصف فريقه في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وعاد الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا من الدار البيضاء بعدما تعادل 1-1 عقب الانتصار في القاهرة بنتيجة 2-1.

وقال سامبو في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "أهدرنا لقبا كنا نرغب بشدة في منحه لجماهير الوداد، الكرة لم تنصفنا رغم كل المجهود الذي قدمناه".

أخبار متعلقة:
فاندنبروك: لن أتقدم باستقالتي من تدريب الوداد.. ونحتاج للتحسن بدنيا في الدقائق الأخيرة سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية بعد تأهل الأهلي.. متى يكتمل عقد فرق كأس العالم للأندية 2023 سبب عدم صعود الخطيب لمنصة التتويج بدوري الأبطال لتسليم الميداليات

وأضاف "قدمنا أقصى ما لدينا من أجل إسعاد جماهيرنا، نقول الحمد لله رغم الخسارة".

وشدد المهاجم السنغالي "سنضاعف جهودنا من أجل إنقاذ الموسم بالألقاب الثلاثة المتبقية".

وينافس الوداد على الدوري والكأس في المغرب، كما يلعب البطولة العربية للأندية هذا الصيف.

وأتم "لا نجد الكلمات المناسبة من أجل الاعتذار للجماهير، كنا نرغب في منحهم اللقب ولكن لم ننجح في ذلك".

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2020 و2021 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

الأهلي الوداد بولي سامبو
نرشح لكم
الأولى بعد لقب إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة المصري يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية بعد تأهل الأهلي.. متى يكتمل عقد فرق كأس العالم للأندية 2023 "تعلمون كيفية الفوز بهذه الكأس" موسيماني يهنئ الأهلي بلقب دوري الأبطال العامري فاروق: أعيننا على لقب الأكثر تتويجا.. وهناك مفاجآت لمنح اللاعبين حقهم سبب عدم صعود الخطيب لمنصة التتويج بدوري الأبطال لتسليم الميداليات مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته
أخر الأخبار
مهاجم الوداد: كرة القدم لم تنصفنا رغم كل ما قدمناه أمام الأهلي 34 دقيقة | الكرة المصرية
الأولى بعد لقب إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة 46 دقيقة | الدوري المصري
بعد رحيل أول من دفع به.. مدرب جديد لـ مرموش في فرانكفورت 59 دقيقة | المحترفون
فاندنبروك: لن أتقدم باستقالتي من تدريب الوداد.. ونحتاج للتحسن بدنيا في الدقائق الأخيرة ساعة | الكرة الإفريقية
جيرارد يصل السعودية لإتمام اتفاقه مع الاتفاق ساعة | السعودية
هولندا تفقد دي ليخت في دوري الأمم الأوروبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
المصري يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
فاصلة الدوري الإيطالي.. نجاة فيرونا وسقوط سبيزيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي