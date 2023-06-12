الأولى بعد لقب إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لاستئناف نشاطه المحلي بمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بمسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

وللأهلي ست مباريات أقل عن بيراميدز المتصدر، ويبدأ الأحمر في خوض مبارياته المؤجلة خلال الفترة المقبلة.

بينما يتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وحال تعثره أمام الأهلي يهبط رسميا إلى الدرجة الثانية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 22 يونيو الجاري 2023.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

وينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.