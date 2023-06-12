الأولى بعد لقب إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 14:47

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الأهلي

يستعد الأهلي لاستئناف نشاطه المحلي بمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بمسابقة الدوري.

أخبار متعلقة:
المصري يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الأهلي.. متى يكتمل عقد فرق كأس العالم للأندية 2023 "تعلمون كيفية الفوز بهذه الكأس" موسيماني يهنئ الأهلي بلقب دوري الأبطال خالد عبد الفتاح: شخصية الأهلي قادتنا للتتويج بدوري الأبطال رغم كل الضغوطات

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

وللأهلي ست مباريات أقل عن بيراميدز المتصدر، ويبدأ الأحمر في خوض مبارياته المؤجلة خلال الفترة المقبلة.

بينما يتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وحال تعثره أمام الأهلي يهبط رسميا إلى الدرجة الثانية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 22 يونيو الجاري 2023.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

وينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري
نرشح لكم
المصري يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا معلول: عشت أسبوعا صعبا قبل لقاء الإياب.. ولعبنا بروح عالية رغم ثقة الوداد في انتصارهم إنبي يقرر تغريم تراوري وعدم تجديد إعارته مصدر من فيوتشر لـ في الجول: لا نية للتفريط بأي لاعب.. وهدفنا تحقيق لقبين الموسم المقبل رباعي فيوتشر وأبو جبل وبيكهام ينتظمون في معسكر منتخب مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: ندرس خيارين للشكوى ضد كهربا خبر في الجول - اتحاد الكرة يحيل مسؤول إنبي للانضباط بسبب الخطاب الساخر تجميد مستحقات وتصعيد ناشئين.. قرارات قوية من الإسماعيلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش
أخر الأخبار
مهاجم الوداد: كرة القدم لم تنصفنا رغم كل ما قدمناه أمام الأهلي 34 دقيقة | الكرة المصرية
الأولى بعد لقب إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة 46 دقيقة | الدوري المصري
بعد رحيل أول من دفع به.. مدرب جديد لـ مرموش في فرانكفورت ساعة | المحترفون
فاندنبروك: لن أتقدم باستقالتي من تدريب الوداد.. ونحتاج للتحسن بدنيا في الدقائق الأخيرة ساعة | الكرة الإفريقية
جيرارد يصل السعودية لإتمام اتفاقه مع الاتفاق ساعة | السعودية
هولندا تفقد دي ليخت في دوري الأمم الأوروبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
المصري يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
فاصلة الدوري الإيطالي.. نجاة فيرونا وسقوط سبيزيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي