بعد رحيل أول من دفع به.. مدرب جديد لـ مرموش في فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت يوم الاثنين تعيين دينو توبمولر كمدير فني للفريق.

ووقع دينو البالغ من العمر 42 عاما على عقود تدريب الفريق الذي ضم عمر مرموش حتى عام 2026.

توبمولر عمل مساعدا ليوليان ناجلزمان حين كان مديرا فنيا للايبزيج ثم بايرن ميونيخ.

وسبق لتوبمولر تدريب فريق دوديلانج في لوكسمبورج في الفترة من 2016 و2019، وقاد للقب الدوري 3 مرات.

وكان فرانكفورت قد أعلن قبل شهر أن مدربه أوليفر جلاسنر سيرحل في نهاية الموسم.

وبالفعل ترك جلاسنر الفريق بعد المباراة النهائية لكأس ألمانيا والتي خسرها أمام لايبزيج.

ورحل البالغ من العمر 48 عاما قبل عام واحد من انتهاء عقده مع فرانكفورت.

جلاسنر كان أحد أهم أسباب انضمام مرموش إلى فرانكفورت قادما من فولفسبورج، فقد كان مدربه السابق في فولفسبورج، الذي دفع به في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

يذكر أن جلاسنر قاد فرانكفورت إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

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