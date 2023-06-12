جيرارد يصل السعودية لإتمام اتفاقه مع الاتفاق

وصل ستيفن جيرارد المدرب السابق لفريق أستون فيلا إلى السعودية ظهر الاثنين تمهيدا لتدريب الاتفاق السعودي، حسب جريدة الشرق الأوسط.

وتلقى جيرارد عرضا من الاتفاق السعودي حسبما كشفت وكالة رويترز يوم الأحد.

وذكرت الشرق الأوسط أن جيرارد وصل الدمام قبل قليل.

وأوضحت أن المدرب الإنجليزي سيلتقي بمسؤولي نادي الاتفاق للتفاوض معهم بشأن تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لأستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وكالة رويترز أشارت إلى أن جيرارد رحب بالفكرة ولكنه طلب وقتا لدراسة العرض.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وانضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد بشكل رسمي إلى اتحاد جدة الأسبوع الماضي.

ويتواجد كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي منذ يناير الماضي.

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