هولندا تفقد دي ليخت في دوري الأمم الأوروبية
الإثنين، 12 يونيو 2023 - 13:21
كتب : FilGoal
أعلن منتخب هولندا غياب مدافعه ماتيس دي ليخت عن مباراة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.
ويحل المنتخب الكرواتي ضيفا على هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء.
وتعرض مدافع بايرن ميونيخ لإصابة في عضلة السمانة خلال تدريبات المنتخب البرتقالي.
وذكر المنتخب الهولندي في بيان أن دي ليخت لن يتمكن أيضا من اللحاق بالمباراة التالية.
ففي حالة فوز هولندا على كرواتيا ستلعب النهائي الأحد المقبل ضد الفائز من مواجهة إسبانيا وإيطاليا.
في حالة الخسارة ستلعب ضد الخاسر منهما يوم الأحد أيضا.
دي ليخت البالغ من العمر 23 عاما بدأ مسيرته الدولية في 2017.
وخاض مدافع أياكس أمستردام السابق 41 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
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