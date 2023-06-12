المصري يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 13:01

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

هنأ النادي المصري نظيره الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي.

وتعادل الأهلي إيابا في المغرب بهدف لكل فريق بعد تحقيق الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

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وجاء بيان النادي المصري البورسعيدي كالآتي: "يهنئ مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد فوز فريق الكرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه".

وأضاف "نتمنى للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية دوام التوفيق في مسابقاته القارية والدولية المقبلة".

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

ويستعد فريق الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2023 لخوض المنافسة على لقب جديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2020 و2021 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

المصري الأهلي دوري أبطال إفريقيا كامل أبو علي محمود الخطيب
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