فاصلة الدوري الإيطالي.. نجاة فيرونا وسقوط سبيزيا

نجح هيلاس فيرونا في البقاء بالدوري الإيطالي الممتاز بعد فوزه على منافسه سبيزيا في المباراة الفاصلة للبقاء.

وأقيمت المباراة بعد تساوي الفريقان في عدد النقاط في منطقة الهبوط، حسب لوائح الدوري الإيطالي.

ولا يحسم فارق الأهداف أو المواجهات المباشرة هوية البطل أو الهابطين في إيطاليا.

بل تقام مباراة فاصلة بين المتنافسين حسب اللوائح الإيطالية.

المباراة بدأت ساخنة حين تقدم ماركو دافيدي لفيرونا في الدقيقة الخامسة.

لكن إيثان أمبادو أدرك التعادل لسبيزيا بعدها بعشر دقائق.

وتواصل سيل الأهداف في الشوط الأول، بهدف فيرونا الثاني الذي سجله سيريل نجونجي في الدقيقة 26.

ونجح نجونجي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38 لينهي المباراة عمليا.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف لينجح فيرونا في تأمين البقاء وسط الكبار، بينما هبط سبيزيا بعد 3 مواسم في الدوري الممتاز.

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