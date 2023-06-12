لاعب ريال مدريد الجديد خارج منتخب إنجلترا

استُبعد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الجديد من قائمة منتخب بلاده بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لخوض مباراتي مالطا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان أن بيلينجهام لن يشارك مع منتخب الأسود الثلاثة بعد أن كشفت الفحوصات التي خضع لها عدم قدرته على المشاركة بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وأوضح البيان أن جود سيقضي فترة من تأهيله بمركز إعادة تأهيل اللاعبين في لندن.

ولن يشارك البالغ من العمر 19 عاما في أي مباراة دولية هذا الشهر بسبب إصابته، حسب البيان.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على نظيره المالطي يوم الجمعة.

قبل أن يستقبل مقدونيا الشمالية بعد ذلك بـ3 أيام.

ويتصدر الإنجليز المجموعة الثالثة من التصفيات بـ6 نقاط، من فوزين متتاليين على إيطاليا وأوكرانيا في مارس الماضي.

قبل أيام، أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني بشأن انتقال جود بيلينجهام لاعب الأصفر إلى صفوف النادي الملكي.

وكشف دورتموند عبر موقعه الرسمي أن ريال مدريد سيدفع الشرط الجزائي في تعاقد بيلينجهام ليضم اللاعب الدولي الإنجليزي إلى صفوفه.

وبذلك يعد بيلينجهام أولى صفقات ريال مدريد الصيفية استعدادا للموسم المقبل.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد بيلينجهام مع دورتموند 103 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المكافآت في الصفقة والتي قد تصل إلى 30% من قيمة مبلغ الشرط الجزائي.

ويوقع جود بيلينجهام مع ريال مدريد صفقة تمتد حتى نهاية موسم 2028-2029 وفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات.

بيلينجهام البالغ من العمر 19 عاما يقدم مستوى مميز مع دورتموند في المواسم الماضية وخلال الموسم المنقضي لعب 42 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

كما ظهر بيلينجهام بمستوى مميز مع منتخب إنجلترا في بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

وانضم النجم الإنجليزي الشاب إلى دورتموند قادما من بيرمنجهام سيتي في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو.

ويمتلك بيلينجهام 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وقد شارك أساسيًا في كل مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم 2022، وسجل هدفا وصنع آخر خلالها.

وسيكون جود أول لاعب إنجليزي يمثل ريال مدريد منذ ديفيد بيكام الذي رحل في 2007.

بيلينجهام شارك مع دورتموند في 132 مباراة وخلالهم سجل 24 هدفا وصنع 25 آخرين وتوج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا.

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