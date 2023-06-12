سبب عدم صعود الخطيب لمنصة التتويج بدوري الأبطال لتسليم الميداليات

كشف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي سبب عدم صعود محمود الخطيب رئيس النادي لمنصة التتويج بدوري أبطال إفريقيا لتسليم الميداليات.

وعاد الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا من الدار البيضاء بعدما تعادل 1-1 عقب الانتصار في القاهرة بنتيجة 2-1.

وقال مرتجي في تصريحات لقناة النهار: "محمود الخطيب رئيس النادي أصر على صعود حسام غالي لمنصة التتويج لتسليم الميداليات بدلا منه لأنه كان رئيسا للبعثة".

وأضاف "أصر الخطيب على ذلك رغم وجود رئيس النادي وأمين الصندوق، وهذا ليس جديدا على النادي الأهلي".

وتابع مرتجي "التوفيق كان في صفنا لأننا نعمل على قلب رجل واحد".

وأتم "اللقب التاسع بدوري أبطال إفريقيا كان له طعم خاص بالطبع، وتحقيق اللقب الـ11 بهذه الطريقة كان مميزا أيضا".

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

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وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2020 و2021 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.



































































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