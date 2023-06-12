باستقبال من أشرف صبحي.. وصول بعثة أبطال إفريقيا إلى مصر

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 10:31

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة في مصر بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي أمام الوداد بهدف لكل منهما في لقاء الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأحمر لقب البطولة بأفضلية النتيجة، بعد التغلب على الوداد ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

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وبذلك حقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة.

وترأس حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة الفريق في المغرب.

وشهدت رحلة المغرب تواجد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ أقيمت.

وتلقت بعثة الأهلي التهنئة من لاعبي منتخب مصر وعلى رأسهم محمود تريزيجيه لاعب الفريق السابق، إذ كانت بعثة منتخب مصر في مطار القاهرة من أجل الاستعداد للسفر إلى المغرب لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا.

وغاب عن رحلة عودة بعثة الأهلي اللاعبين الدوليين بسبب ارتباطهم بمباراة مع منتخب مصر بعد غدا الأربعاء.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

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