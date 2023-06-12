أوروجواي تتوج بلقب كأس العالم للشباب.. وتزيد أوجاع إيطاليا

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 10:30

كتب : FilGoal

أوروجواي

حصد منتخب أوروجواي لقب كأس العالم للشباب 2023 بالأرجنتين بعدما انتصر على نظيره الإيطالي بهدف قاتل في النهائي.

وسجل لوسيانو رودريجيز هدف التتويج لأوروجواي قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء برأسية متقنة.

اللقب هو الأول لأوروجواي في تاريخ البطولة.

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وبذلك عاد اللقب إلى أمريكا الجنوبية بعد 4 ألقاب أوروبية متتالية.

فقد توج المنتخب البرازيلي باللقب في 2011، قبل أن يذهب اللقب للمنتخبات الأوروبية.

توجت فرنسا بلقب مونديال 2013 وثم صربيا في 2015 وإنجلترا في 2017، وأخيرا أوكرانيا في 2019.

وتواصلت أوجاع إيطاليا، بخسارة منتخب الشباب للقب، ليستمر إهدار الألقاب في النهائيات خلال أيام قليلة.

فقد خسر إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي.

وخسر روما لقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

وسقط فيورنتينا أمام وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

أوروجواي كأس العالم للشباب
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