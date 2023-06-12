خالد عبد الفتاح: شخصية الأهلي قادتنا للتتويج بدوري الأبطال رغم كل الضغوطات

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 10:13

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي

يؤمن خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي أن شخصية النادي ولاعبيه الكبار قادت الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا من قلب المغرب.

وعاد الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا من الدار البيضاء بعدما تعادل 1-1 عقب الانتصار في القاهرة بنتيجة 2-1.

وقال خالد عبد الفتاح في تصريحات لقناة ناديه: "المواجهة كانت صعبة للغاية مثل أي نهائي خارج الأرض ملئ بالضغوطات".

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وأضاف "شخصية النادي الأهلي قادتنا للتغلب على هذه الضغوط، كنا في قمة التركيز، تدربنا بأكبر تركيز ولم يبخل أي لاعب بنقطة عرق في التدريبات أو المباراة النهائية".

وأوضح "هذه هي أغلى بطولة في حياتي حققتها طوال مسيرتي".

وأتم "جماهير الأهلي كانت السند والدعم، خلفنا في كل مكان داخل أو خارج الأرض، لا توجد كلمة تصف جهودهم".

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

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