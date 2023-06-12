عبد المنعم: الهدف ليس لي ولكن مجهود كل اللاعبين.. وتعاهدنا على رد النهائي الماضي

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 01:39

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - علي معلول

أعرب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي عن سعادته بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب على حساب الوداد بعد التعادل إيابا بهدف لكل منهما، بعد أن فاز الفريق في الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل محمد عبد المنعم هدف تعادل الأهلي في لقاء الإياب والذي منح الأهلي لقب البطولة.

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وقال عبد المنعم عبر قناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على الهدف، هذا من فضل ربي ولكن الهدف ليس لمحمد عبد المنعم بل كل اللاعبين".

وشدد عبد المنعم "تعاهدنا على إسعاد تلك الجماهير التي وثقت فينا وقدمت إلى هنا من أجل مؤازرتنا".

وأضاف مدافع الأهلي "العام الماضي لم أخض النهائي بسبب إصابة للأسف، ولكن الحمد لله عدنا مجددا في نفس الملعب وأمام نفس الفريق وحققنا اللقب".

وحصد محمد عبد المنعم جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا محمد عبد المنعم
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