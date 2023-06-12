السيسي يهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 01:05

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، النادي الأهلي والجماهير المصرية بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة في آخر أربع نسخ.

وكشف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: "هنأ الرئيس السيسي، النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم".

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وتابع "أشاد الرئيس بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشر".

وأضاف "يثني السيسي على الروح العالية التي تحلي بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز".

واختتم المتحدث الرسمي بيانه "يعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات".

وتعادل الأهلي إيابا أمام الوداد بهدف لكل منهما بعد أن فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

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