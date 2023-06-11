عودة رانييري مُظفرة.. كالياري يعود إلى الدوري الإيطالي بهدف في +94

الأحد، 11 يونيو 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري مدرب كالياري

خطف كالياري بطاقة التأهل إلى الدوري الإيطالي في الدقيقة +94 بفوز قاتل على باري في إياب نهائي الملحق المؤهل من الدرجة الثانية.

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب كالياري بالتعادل بين الفريقين 1-1.

وعاد كالياري من جديد إلى الدوري الإيطالي بعد موسم واحد فقط من هبوطه للدرجة الثانية.

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واستطاع المخضرم كلاوديو رانييري في قيادة ممثل جزيرة سردينيا للدوري الإيطالي بعد عودته لتدريب الفريق مجددا لأول مرة منذ 31 عاما.

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واحتاج باري في الإياب على ملعبه سان نيكولا للفوز أو التعادل لخطف بطاقة التأهل للدوري الإيطالي.

بينما احتاج كالياري لخطف بطاقة التأهل بالفوز بأي نتيجة.

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ظل التعادل سائدا بين الطرفين مع محاولات أكثر لكالياري بحثا عن الهدف خاصة أن التعادل يعني تأهل باري.

في الدقيقة 89 شارك المخضرم ليوناردو بافوليتي بدلا من زيتو لوفومبو بحثا عن هدف قاتل.

المهاجم البالغ 34 عاما جول عرضية الظهير جابريلي زابا في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وسيخوض كالياري في موسم 2023-2024 الموسم رقم 43 في الدوري الإيطالي بعدما حصد البطاقة السابعة للتأهل من الدرجة الثانية.

وأصبح كالياري ثالث المتأهلين للدوري الإيطالي بعد فروسينوني وجنوى.

كالياري كلاوديو رانييري، ليستر سيتي الدوري الإيطالي ملحق الدوري الإيطالي
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