عودة رانييري مُظفرة.. كالياري يعود إلى الدوري الإيطالي بهدف في +94

خطف كالياري بطاقة التأهل إلى الدوري الإيطالي في الدقيقة +94 بفوز قاتل على باري في إياب نهائي الملحق المؤهل من الدرجة الثانية.

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب كالياري بالتعادل بين الفريقين 1-1.

وعاد كالياري من جديد إلى الدوري الإيطالي بعد موسم واحد فقط من هبوطه للدرجة الثانية.

واستطاع المخضرم كلاوديو رانييري في قيادة ممثل جزيرة سردينيا للدوري الإيطالي بعد عودته لتدريب الفريق مجددا لأول مرة منذ 31 عاما.

واحتاج باري في الإياب على ملعبه سان نيكولا للفوز أو التعادل لخطف بطاقة التأهل للدوري الإيطالي.

بينما احتاج كالياري لخطف بطاقة التأهل بالفوز بأي نتيجة.

ظل التعادل سائدا بين الطرفين مع محاولات أكثر لكالياري بحثا عن الهدف خاصة أن التعادل يعني تأهل باري.

في الدقيقة 89 شارك المخضرم ليوناردو بافوليتي بدلا من زيتو لوفومبو بحثا عن هدف قاتل.

المهاجم البالغ 34 عاما جول عرضية الظهير جابريلي زابا في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

Pavoletti le regala la Serie A al Cagliari con un gol en el min 94! Victoria por 0-1 en la final del ascenso contra el Bari pic.twitter.com/14B2vXUecY — Marco Perillo (@marcoperillo) June 11, 2023

وسيخوض كالياري في موسم 2023-2024 الموسم رقم 43 في الدوري الإيطالي بعدما حصد البطاقة السابعة للتأهل من الدرجة الثانية.

وأصبح كالياري ثالث المتأهلين للدوري الإيطالي بعد فروسينوني وجنوى.