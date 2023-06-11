بثنائية باتشواي.. فناربخشة يتوج بلقب كأس تركيا للمرة السابعة في تاريخه

الأحد، 11 يونيو 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

فناربخشة

توج فناربخشة بلقب كأس تركيا للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على باشاك شهير في النهائي بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية الكناري: ميتشي باتشواي.

وحصد فناربخشة لقب كأس تركيا لأول مرة منذ 10 مواسم.

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تقدم فناربخشة في الدقيقة الأولى عن طريق باتشواي الذي تحصل على بينية من أردا جولير، بعد مرور 47 ثانية.

وفي الدقيقة 29 سجل الهداف البلجيكي هدفا آخر عزز به من تقدم فريقه بعد عرضية مرت من الجميع.

وسجل عدنان يانوزاي هدفا لباشاك شهير في الدقيقة 67 وتقليص الفارق لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لصالح حارس المرمى.

وربما سيكون ذلك اللقب هو الأول والوحيد لفناربخشة مع البرتغالي جورج جيسوس الذي يقترب من تدريب منتخب السعودية بحسب التقارير. (طالع التفاصيل)

ويعد فناربخشة الأكثر تعرضا للخسارة في نهائي كأس تركيا برصيد 11 مباراة.

ويتصدر جالاتاسراي الرقم القياسي برصيد 18 لقبا آخرها 2029، فيما يعد سيفاس سبور بطل النسخة الماضية.

فناربخشة باشاكشهير كأس تركيا
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