بثنائية باتشواي.. فناربخشة يتوج بلقب كأس تركيا للمرة السابعة في تاريخه

توج فناربخشة بلقب كأس تركيا للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على باشاك شهير في النهائي بنتيجة 2-0.

سجل ثنائية الكناري: ميتشي باتشواي.

وحصد فناربخشة لقب كأس تركيا لأول مرة منذ 10 مواسم.

تقدم فناربخشة في الدقيقة الأولى عن طريق باتشواي الذي تحصل على بينية من أردا جولير، بعد مرور 47 ثانية.

GOL | 🟡🔵 Fenerbahçe 1 🆚 0 M. Başakşehir 🟠🔵 #ZTK ⚽️ Batshuayi 1' pic.twitter.com/t5VODXxuR9 — A Spor (@aspor) June 11, 2023

وفي الدقيقة 29 سجل الهداف البلجيكي هدفا آخر عزز به من تقدم فريقه بعد عرضية مرت من الجميع.

GOL | 🟡🔵 Fenerbahçe 2 🆚 0 M. Başakşehir 🟠🔵 #ZTK ⚽️ Batshuayi 29' pic.twitter.com/7a0hFM9lRt — A Spor (@aspor) June 11, 2023

وسجل عدنان يانوزاي هدفا لباشاك شهير في الدقيقة 67 وتقليص الفارق لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لصالح حارس المرمى.

⏱️ 67' | 🟡🔵 Fenerbahçe 🆚 M. Başakşehir 🟠🔵 #ZTK ⚽️ Adnan Januzaj, topu filelere gönderdi ama gol geçersiz sayıldı. ❌ pic.twitter.com/Sx1KrUkBQu — A Spor (@aspor) June 11, 2023

وربما سيكون ذلك اللقب هو الأول والوحيد لفناربخشة مع البرتغالي جورج جيسوس الذي يقترب من تدريب منتخب السعودية بحسب التقارير. (طالع التفاصيل)

ويعد فناربخشة الأكثر تعرضا للخسارة في نهائي كأس تركيا برصيد 11 مباراة.

ويتصدر جالاتاسراي الرقم القياسي برصيد 18 لقبا آخرها 2029، فيما يعد سيفاس سبور بطل النسخة الماضية.