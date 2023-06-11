تنس - ميار شريف تتوج بلقب ماكارسكا المفتوحة
الأحد، 11 يونيو 2023 - 22:01
كتب : FilGoal
توجت ميار شريف البطلة المصرية للتنس بلقب ماكارسكا المفتوحة للسيدات فئة الـ 125 نقطة.
وتغلبت ميار على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وحولت ميار شريف تأخرها بمجموعة دون رد إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وخسرت ميار المجموعة الأولى بنتيجة 2-6 قبل أن تنجح في حسم المجموعة الثانية 7-6.
وأنقذت ميار شريف المباراة من الخسارة بإنقاذ خمس فرص للاعبة الإيطالية لحسم اللقب، وفازت في شوط كسر التعادل 8-6 في المجموعة الثانية.
كما تغلبت اللاعبة المصرية في المجموعة الفاصلة على باوليني بنتيجة 7-5.
وتتواجد ميار شريف في المركز 54 عالميا.
وكان أفضل ترتيب عالمي للبطلة المصرية هو المركز 43 عالميا في 8 مايو الماضي.
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