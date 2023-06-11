إنبي يقرر تغريم تراوري وعدم تجديد إعارته

الأحد، 11 يونيو 2023 - 21:51

كتب : أحمد الخولي

إنبي - بيان رسمي

قرر مجلس إدارة إنبي الاكتفاء بتغريم إريك تراوري المعار إلى صفوفه من بيراميدز، وذلك بسبب عدم التزامه مع الفريق خلال الفترة الماضية وتغيبه عن تدريبات الفريق بدون إذن، وفقا لما أعلنه النادي.

وقرر إنبي عدم تجديد إعارة تراوري من بيراميدز، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى.

وتغيب تراوري عن مران الفريق عصر اليوم -الأحد- لمرورع بوعكة صحية وفقا لما أعلنه المركز الإعلامي للنادي البترولي.

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فيما تغيب أحمد عيد ظهير الفريق بسبب مرض والدته.

وسيلتحق عيد وعماد ميهوب بمعسكر المنتخب الأولمبي غدا الإثنين في مدينة الإسكندرية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويخوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية يوم 15 يونيو أمام غانا على استاد الإسكندرية.

فيما يعود الثنائي محمد حمدي وأحمد نادر حواش إلى تدريبات إنبي غدا بعد نهاية تواجدهما في معسكر المنتخب الأول.

وخسر إنبي المباراة الماضية أمام فيوتشر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل إنبي المركزالتاسع برصيد 39 نقطة من 31 مباراة، بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط التي تبدأ بغزل المحلة في المركز السادس عشر.

إريك تراوري إنبي بيراميدز الدوري المصري
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