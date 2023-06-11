صالات - مصر تتفوق على فلسطين بخماسية وتتصدر المجموعة

حقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب لكرة الصالات.

وتتواجد مصر في مجموعة واحدة مع العراق وموريتانيا وفلسطين.

وسجل مصطفى خلف وعلاء عيسى وعبد الرحمن محمد (2) ومحمود إبراهيم خماسية مصر، فيما سجل رشيد شواهنه هدف فلسطين في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وحصد عبد الرحمن محمد جائزة رجل المباراة.

#كأس_العرب_لكرة_قدم_الصالات | تحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي #مصر و #فلسطين لاعب المنتخب المصري عبدالرحمن محمد. pic.twitter.com/G9NEjNBCFp — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 11, 2023

وتأهل منتخب مصر بالفعل لربع النهائي بتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

وبدأ منتخب مصر مشواره مع موريتانيا وفاز بنتيجة 7-2، ثم تعادل بنتيجة 3-3 مع العراق.

ويتأهل إلى ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني، وأفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث.

وتقام البطولة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الحالي.

وتشارك في منافسات تلك النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، حيث أقيمت النسختان الأولى والثانية في مصر عامي 1998 و2005 وتوج المنتخب المصري باللقب في المرتين.

وأقيمت النسخة الثالثة من البطولة في ليبيا عام 2007 وتوج المنتخب الليبي بطلاً، قبل أن يُتوج باللقب مجدداً في النسخة الرابعة بمصر عام 2008.