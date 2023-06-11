فينالدوم يوضح كيف يفكر في مستقبله

الأحد، 11 يونيو 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم

أوضح الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان المُعار من روما الإيطالي موفقه في الموسم المقبل.

وقضى فينالدوم الموسم الجاري معارا من باريس سان جيرمان، لكنه غاب عن أغلب مباريات الموسم بسبب الإصابة.

وقال فينالدوم عبر "AD" الهولندية: "لم أتحدث مع روما أو باريس سان جيرمان بعد".

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وأضاف "سأختار النادي المقبل بمشاعري، لم أقرر شيئا بعد".

وأتم "سأقيم خياراتي لكنني أريد المشاركة، لم ألعب منذ 2021".

لاعب الوسط البالغ 32 عاما خاض 23 مباراة سجل خلالها هدفين بقميص الذئاب، وخسر نهائي الدوري الأوروبي.

وقضى موسما وحيدا سجل خلالها 3 أهداف بقميص باريس سان جيرمان في 38 مباراة.

وتعرض الهولندي للإصابة بكسر في عظم الساق في بداية الموسم ما تسبب في غيابه عن نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

جورجينيو فينالدوم روما باريس سان جيرمان
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