رودري أفضل لاعب ورائعة هالاند في دورتموند في اختيارات موسم دوري أبطال أوروبا

الأحد، 11 يونيو 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

هدف هالاند الرائع في شباك دورتموند

أعلن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجوائز الفردية عن موسم دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب بهدف دون مقابل على حساب إنتر.

وسجل رودري لاعب وسط مانشستر سيتي هدف اللقاء الوحيد.

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وحصد رودري جائزة أفضل لاعب في موسم دوري أبطال أوروبا 2022 - 2023.

وشارك رودري في 12 مباراة وسجل هدفين بدقة تمريرات 93.8%.

وحقق مانشستر سيتي ثلاثية تاريخية بحصد ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

أما هدف إرلينج هالاند في شباك بوروسيا دورتموند فتم اختياره كأفضل هدف في البطولة هذا الموسم.

وجاء هدف كيليان مبابي في شباك يوفنتوس كثاني أفضل هدف، بينما هدف ليونيل ميسي في تعادل باريس سان جيرمان أمام بنفيكا بهدف لكل منهما.

كما تم اخيتار خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي كأفضل لاعب شاب عن الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا.

وكان كفاراتسخيليا قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وشارك كفاراتسخيليا في تسع مباريات وساهم في ستة أهداف بتسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين.

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