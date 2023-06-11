فينيسيوس وكورتوا من خارج النهائي.. يويفا يعلن تشكيل الموسم في دوري أبطال أوروبا
الأحد، 11 يونيو 2023 - 19:31
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشكيل موسم 2022 - 2023 بناء على اختيارات خبراء فنيين.
وكشف التشكيل عن تواجد الثنائي فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا لاعبي ريال مدريد فقط من خارج المباراة النهائية.
وحقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب بهدف دون مقابل على حساب إنتر.
وسجل رودري لاعب وسط مانشستر سيتي هدف اللقاء الوحيد.
وجاء تشكيل الموسم كالآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: كايل ووكر - روبن دياش - أليساندرو باستوني - فيدي ديماركو.
الوسط: جون ستونز - رودري - كيفن دي بروين
الهجوم: بيرناردو سيلفا - فينيسيوس جونيور - إرلينج هالاند.
وكان لمانشستر سيتي نصيب الأسد من تشكيل الموسم بسبعة لاعبين.
وحقق مانشستر سيتي ثلاثية تاريخية بحصد ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.
👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.
Who would be your captain? ©️🤷♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023