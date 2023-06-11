فينيسيوس وكورتوا من خارج النهائي.. يويفا يعلن تشكيل الموسم في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا 2024 - تعرف على الأندية الـ 26 المتأهلة لدور المجموعات والتصنيف

محرز: التتويج بدوري الأبطال حلم آخر أصبح حقيقة

جريليش: هذا ما عملت من أجله طوال حياتي.. وشكرا جوارديولا

هالاند: بعد شهرين سننسى كل شيء ونبدأ المنافسة على كل البطولات مجددا

إنزاجي: لن أبادل لاعبي إنتر بأحد.. فخور ونادم ولا نستحق الخسارة

جوارديولا يحذر ريال مدريد ويكشف رسالة فيرجسون

ووكر: أتذكر حين لم تملك والدتي ثمن المثلجات.. يحبطني عدم اللعب ولكن

دي بروين: الآن حان وقت الاحتفال