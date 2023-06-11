دوري أبطال أوروبا 2024 - تعرف على الأندية الـ 26 المتأهلة لدور المجموعات والتصنيف

الأحد، 11 يونيو 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

لقب كأس دوري أبطال أوروبا

حُسمت الأندية الـ 26 المتأهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 بعدما توج مانشستر سيتي بلقب نسخة 2022-2023 بعد الفوز على إنتر في النهائي.

وتتبقى 6 مقاعد تُحسم عن طريق الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال.

وسيظهر يونيون برلين الألماني لأول مرة في تاريخه بدوري الأبطال.

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وتبدأ مرحلة الأدوار التمهيدية منذ 13 يونيو المقبل وحتى 30 أغسطس وتضم 52 فريقا.

وإليكم تصنيف الأندية في دور المجموعات من الموسم المقبل:

تصنيف أول

مانشستر سيتي الإنجليزي – بطل دوري أبطال أوروبا

إشبيلية الإسباني – بطل الدوري الأوروبي

برشلونة الإسباني – بطل الدوري الإسباني

نابولي الإيطالي – بطل الدوري الإيطالي

بايرن ميونيخ الألماني – بطل الدوري الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي – بطل الدوري الفرنسي

بنفيكا البرتغالي – بطل الدوري البرتغالي

فينيورد الهولندي – بطل الدوري الهولندي

تصنيف ثاني

ريال مدريد الإسباني

مانشستر يونايتد الإنجليزي

إنتر الإيطالي

بوروسيا دورتموند الألماني

أتليتكو مدريد الإسباني

لايبزج الألماني

بورتو البرتغالي

أرسنال الإنجليزي

تصنيف ثالث

شاختار دونتسك الأوكراني

ريد بول سالزبورج النمساوي

ميلان الإيطالي

لاتسيو الإيطالي

ريد ستار بلجراد الصربي

تصنيف ثالث أو رابع (حسب الأندية المتأهلة من التصفيات)

ريال سوسيداد الإسباني

سيلتك الإسكتلندي

نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

تصنيف رابع

يونيون برلين الألماني

لانس الفرنسي

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023-2024 على ملعب ويمبلي في لندن.

وستكون تلك المرة الثامنة التي يستضيف فيها ويمبلي والأول من موسم 2012-13.

دوري أبطال أوروبا تصنيف دوري أبطال أوروبا
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