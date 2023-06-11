تنس - الأكثر تتويجا بـ الجراند سلام.. دجوكوفيتش يتوج بالرولان جاروس الثالثة

الأحد، 11 يونيو 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

دجوكوفيتش - رولان جاروس تنس

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) للمرة الثالثة في مسيرته وهي إحدى البطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام".

وبات دجوكوفيتش أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام" بعدما رفع رصيده إلى 23 لقبا.

وفض دجوكوفيتش الشراكة مع الإسباني رافائيل نادال الأكثر تتويجا بلقب رولان جاروس.

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وتغلب دجوكوفيتش على النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات دون مقابل في المباراة النهائية.

وفشل رود في تحقيق لقبه الأول من البطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام" بعد حصد وصافة رولان جاروس للمرة الثانية على التوالي.

وكان رود قد حصد وصافة بطولة أمريكا المفتوحة في نسخة 2022.

وكانت المجموعة الأولى قد انتهت بشوط كسر التعادل ليحسمها دجوكوفيتش 7-6، وفي شوط كسر التعادل فاز بنتيجة 7-1.

بينما في المجموعة الثانية نجح الصربي في الفوز بنتيجة 6-3.

وحسم دجوكوفيتش المجموعة الثالثة بنتيجة 7-5 ليتوج بلقب رولان جاروس الثالث في مسيرته.

وحقق دجوكوفيتش 23 لقبا من بطولات الجراند سلام، إذ حصد أستراليا المفتوحة 10 مرات، ورولان جاروس ثلاث مرات، وويمبلدون سبع مرات وأخيرا أمريكا المفتوحة ثلاث مرات.

ويأتي رافائيل نادال في المركز الثاني برصيد 22 لقبا ثم السويسري روجر فيدرير بـ 20 بطولة.

تنس رولان جاروس نوفاك دجوكوفيتش
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