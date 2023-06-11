ناتشو يعلنها: قررت البقاء مع ريال مدريد
الأحد، 11 يونيو 2023 - 17:52
كتب : FilGoal
أعلن ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد الإسباني استمراره مع الفريق الملكي في الموسم المقبل.
ناتشو
النادي : ريال مدريد
وقال ناتشو في لقاء حصري عبر قناة TRVE الإسبانية: "قررت البقاء في ريال مدريد، هناك عروض أخرى كما هو الحال دائما ولكني أريد البقاء لمدة موسم إضافي هنا".
وأضاف "أنا سعيد جدا بذلك".
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن ناتشو سيوقع على عقود التجديد مع ريال مدريد في الأسبوع المقبل.
وبذلك سيكون ناتشو هو القائد الأول لريال مدريد في الموسم المقبل بعد رحيل كريم بنزيمة.
ناتشو البالغ من العمر 33 عاما لعب طوال مسيرته في ريال مدريد.
وفي الموسم الماضي شارك في 44 مباراة بمختلف البطولات وسجل هدفا وصنع آخر.
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