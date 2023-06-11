ناتشو يعلنها: قررت البقاء مع ريال مدريد

الأحد، 11 يونيو 2023 - 17:52

كتب : FilGoal

ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد

أعلن ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد الإسباني استمراره مع الفريق الملكي في الموسم المقبل.

ناتشو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال ناتشو في لقاء حصري عبر قناة TRVE الإسبانية: "قررت البقاء في ريال مدريد، هناك عروض أخرى كما هو الحال دائما ولكني أريد البقاء لمدة موسم إضافي هنا".

وأضاف "أنا سعيد جدا بذلك".

أخبار متعلقة:
رويترز: جيرارد يرحب بعرض الاتفاق السعودي.. وخطوة قبل اتخاذ القرار سي بي أس: بنود مشابهة مع رونالدو.. الهلال يسعى لضم نيمار الرياضية السعودية: بيراميدز يرغب في شراء مصطفى فتحي من التعاون بشكل نهائي

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن ناتشو سيوقع على عقود التجديد مع ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

وبذلك سيكون ناتشو هو القائد الأول لريال مدريد في الموسم المقبل بعد رحيل كريم بنزيمة.

ناتشو البالغ من العمر 33 عاما لعب طوال مسيرته في ريال مدريد.

وفي الموسم الماضي شارك في 44 مباراة بمختلف البطولات وسجل هدفا وصنع آخر.

ريال مدريد ناتشو الدوري الإسباني
نرشح لكم
ريال مدريد يعلن عودة براهيم دياز وتمديد تعاقده تقارير: تاركا ريال مدريد وبلباو.. برشلونة ينسحب من قضية CVC ماركا: ريال مدريد توصل لاتفاق لضم ديفيد سوريا نور الدين أمرابط: سفيان يرغب في اللعب مع برشلونة.. وتين هاج أراده من أجل ظهور ثالث في تورينو.. موندو: يوفنتوس ينافس ميلان على ضم موراتا أورنستين: هاري كين منفتح على اللعب في ريال مدريد بيان من برشلونة بشأن عدم عودة ميسي وانتقاله إلى إنتر ميامي حوار - ميسي: سأنتقل إلى إنتر ميامي.. وسبب عدم العودة لـ برشلونة
أخر الأخبار
ناتشو يعلنها: قررت البقاء مع ريال مدريد 18 دقيقة | الدوري الإسباني
رويترز: جيرارد يرحب بعرض الاتفاق السعودي.. وخطوة قبل اتخاذ القرار 52 دقيقة | السعودية
سي بي أس: بنود مشابهة مع رونالدو.. الهلال يسعى لضم نيمار 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: بيراميدز يرغب في شراء مصطفى فتحي من التعاون بشكل نهائي ساعة | ميركاتو
أول الصفقات.. روما يتعاقد مع حسام عوار ساعة | ميركاتو
تشكيل الأهلي المتوقع – كهربا يقود الآمال أمام الوداد للظفر بدوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
حارس سان جيرمان في غيبوبة جديدة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدربين الذين قادوا الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي