ناتشو يعلنها: قررت البقاء مع ريال مدريد

أعلن ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد الإسباني استمراره مع الفريق الملكي في الموسم المقبل.

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وقال ناتشو في لقاء حصري عبر قناة TRVE الإسبانية: "قررت البقاء في ريال مدريد، هناك عروض أخرى كما هو الحال دائما ولكني أريد البقاء لمدة موسم إضافي هنا".

وأضاف "أنا سعيد جدا بذلك".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن ناتشو سيوقع على عقود التجديد مع ريال مدريد في الأسبوع المقبل.

وبذلك سيكون ناتشو هو القائد الأول لريال مدريد في الموسم المقبل بعد رحيل كريم بنزيمة.

ناتشو البالغ من العمر 33 عاما لعب طوال مسيرته في ريال مدريد.

وفي الموسم الماضي شارك في 44 مباراة بمختلف البطولات وسجل هدفا وصنع آخر.