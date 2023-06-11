رويترز: جيرارد يرحب بعرض الاتفاق السعودي.. وخطوة قبل اتخاذ القرار

يدرس ستيفن جيرارد المدرب السابق لفريق أستون فيلا عرضا من الاتفاق السعودي.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لأستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وكشفت شبكة رويترز تقديم الاتفاق السعودي عرضا لجيرارد من أجل تولي قيادة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن جيرارد رحب بالفكرة ولكنه طلب وقتا لدراسة العرض.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وانضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد بشكل رسمي إلى اتحاد جدة الأسبوع الماضي.

ويتواجد كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي منذ يناير الماضي.