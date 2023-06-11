سي بي أس: بنود مشابهة مع رونالدو.. الهلال يسعى لضم نيمار

أصبح نيمار آخر الأسماء الكبرى التي يرتبط اسمها بالانضمام للدوري السعودي عن طريق نادي الهلال.

وبحسب تقرير شبكة "cbssports" الأمريكية فأن الهلال يحضر عقدا ضخما لنيمار في ظل رغبة باريس سان جيرمان في رحيل لاعبه.

وأشار التقرير إلى أن الكرة في ملعب البرازيلي الذي يريد إنهاء مسيرته في أوروبا.

يأتي ذلك بعد فشل الهلال في الحصول على خدمات ليونيل ميسي وانتقاله لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وواصل التقرير أن صندوق الاستثمار السعودي يسعى لتأمين صفقة كبرى من أجل الهلال مثلما ساهم في انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي.

وأوضح التقرير أن مسؤولي الهلال سافروا للعاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضية لمحاولة معرفة موقف نيمار من الانتقال للسعودية.

وتابع التقرير أن البنود الشخصية لنيمار تتشابه مع رونالدو بالحصول على 200 مليون يورو في الموسم، وأن الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو لضم اللاعب من باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في 2025.

البرازيلي البالغ 31 عاما انضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وخاض نيمار 6 مواسم بقميص باريس سان جيرمان خاض خلالها 173 مباراة وسجل 118 هدفا وحقق 13 لقبا.