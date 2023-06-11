سي بي أس: بنود مشابهة مع رونالدو.. الهلال يسعى لضم نيمار

الأحد، 11 يونيو 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان -

أصبح نيمار آخر الأسماء الكبرى التي يرتبط اسمها بالانضمام للدوري السعودي عن طريق نادي الهلال.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

الهلال
باريس سان جيرمان

وبحسب تقرير شبكة "cbssports" الأمريكية فأن الهلال يحضر عقدا ضخما لنيمار في ظل رغبة باريس سان جيرمان في رحيل لاعبه.

وأشار التقرير إلى أن الكرة في ملعب البرازيلي الذي يريد إنهاء مسيرته في أوروبا.

أخبار متعلقة:
نيمار: كنت أعلم أن ميسي سينضم لـ إنتر ميامي.. وسيغير الدوري الأمريكي رسالة مؤثرة من نيمار لـ ميسي.. والأرجنتيني يرد مؤتمر تين هاج عن ضم نيمار.. موقف راشفورد من مواجهة تشيلسي تشافي: ظروف خارجية منعت عودة ميسي.. وظهور نيمار فاجأني

يأتي ذلك بعد فشل الهلال في الحصول على خدمات ليونيل ميسي وانتقاله لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وواصل التقرير أن صندوق الاستثمار السعودي يسعى لتأمين صفقة كبرى من أجل الهلال مثلما ساهم في انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي.

وأوضح التقرير أن مسؤولي الهلال سافروا للعاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضية لمحاولة معرفة موقف نيمار من الانتقال للسعودية.

وتابع التقرير أن البنود الشخصية لنيمار تتشابه مع رونالدو بالحصول على 200 مليون يورو في الموسم، وأن الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو لضم اللاعب من باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في 2025.

البرازيلي البالغ 31 عاما انضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وخاض نيمار 6 مواسم بقميص باريس سان جيرمان خاض خلالها 173 مباراة وسجل 118 هدفا وحقق 13 لقبا.

نيمار باريس سان جيرمان الهلال السعودي
نرشح لكم
أول الصفقات.. روما يتعاقد مع حسام عوار حارس سان جيرمان في غيبوبة جديدة رئيس الاتحاد الفرنسي: نتمنى مشاركة مبابي في أولمبياد 2024 أونانا: مستقبلي؟ سأقبل أي قرار يتخذه إنتر روي فيتوريا يهنئ رباعي مانشستر سيتي على التتويج بدوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأحد 11 يونيو 2023 - نهائي دوري أبطال إفريقيا إنزاجي: لن أبادل لاعبي إنتر بأحد.. فخور ونادم ولا نستحق الخسارة جوارديولا يحذر ريال مدريد ويكشف رسالة فيرجسون
أخر الأخبار
رويترز: جيرارد يرحب بعرض الاتفاق السعودي.. وخطوة قبل اتخاذ القرار 31 دقيقة | السعودية
سي بي أس: بنود مشابهة مع رونالدو.. الهلال يسعى لضم نيمار 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: بيراميدز يرغب في شراء مصطفى فتحي من التعاون بشكل نهائي 46 دقيقة | ميركاتو
أول الصفقات.. روما يتعاقد مع حسام عوار ساعة | ميركاتو
تشكيل الأهلي المتوقع – كهربا يقود الآمال أمام الوداد للظفر بدوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
حارس سان جيرمان في غيبوبة جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدربين الذين قادوا الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الاتحاد الفرنسي: نتمنى مشاركة مبابي في أولمبياد 2024 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي