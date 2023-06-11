الرياضية السعودية: بيراميدز يرغب في شراء مصطفى فتحي من التعاون بشكل نهائي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي بيراميدز بدأ التحرك رسميا من أجل ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي.

مصطفى فتحي يلعب في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة من التعاون السعودي.

وأفادت الجريدة السعودية أن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز تواصل رسميا مع إدارة التعاون السعودي من أجل ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي.

وأوضح التقرير أن إدارة التعاون تدرس بيع المدة المتبقية من عقد مصطفى فتحي لبيراميدز.

ولا تمانع إدارة التعاون بيع مصطفى فتحي بشكل نهائي في حالة وصول عرض يرضي تطلعاتها، خاصة أن عقد الإعارة ينص على أحقية الشراء، حسب التقرير.

وينتهي عقد مصطفى فتحي - 29 عاما - مع التعاون في صيف 2024.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 43 مباراةً، بواقع 29 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وواحدة في كأس مصر.

وسجل مصطفى فتحي 11 هدفا بقميص بيراميدز، وصنع 5.

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