أول الصفقات.. روما يتعاقد مع حسام عوار
الأحد، 11 يونيو 2023 - 16:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي روما تعاقده مع اللاعب الجزائري حسام عوار في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أوليمبيك ليون.
حسام عوار
النادي : أولمبيك ليون
وأشار روما إلى أن عوار قد وقع على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2028.
ويعد عوار هو أول صفقات روما في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وقال عوار في ترصحات لموقع روما: "سعيد بالتوقيع مع روما وهو ناد عظيم وصاحب تاريخ كبير".
وتابع "اعتقد أن روما هو المشروع المناسب بالنسبة لي ومع لاعبين أصحاب جودة عالية وقاعدة جماهيرية فريدة، أنا الآن لاعب لروما ومستعد للانطلاق".
صاحب الـ 24 عاما لعب مع ليون منذ عام 2017 عندما تم تصعيده للفريق الأول.
وشارك عوار مع ليون في 233 مباراة وخلالهم سجل 41 هدفا وصنع 36 آخرين.
وفي الموسم الحالي سجل عوار هدفا وصنع آخر خلال 18 مباراة لعبهم مع الفريق.
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