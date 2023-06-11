حارس سان جيرمان في غيبوبة جديدة

الأحد، 11 يونيو 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

سيرخيو ريكو - باريس سان جيرمان

عاد الإسباني سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان إلى العناية المركزة مجددا في إحدى المستشفيات بإسبانيا.

بعد ساعات من التتويج بلقب الدوري الفرنسي.. تعرض الإسباني سيرجيو ريكو لحادث أليم حين سقط من أعلى حصانه وتعرض لضربة قوية في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت تقارير إسبانية أن اللاعب عاد للعناية المركزة في ظل استمرار خطورة حالته عقب الحادث.

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وقالت البا سيلفا زوجة ريكو للصحفيين إنه عاد للوعي لعدة أيام، وأوضحت "لقد عاش أياما جيدة في المستشفى وأخرى سيئة".

وأضافت "إنه في حالة مستقرة الآن، ونحن نتحلى بالإيجابية".

وحصد ريكو مع ناديه لقب الدوري الفرنسي يوم السبت قبل الماضي بشكل رسمي قبل جولة من نهاية الموسم.

وأفاد النادي الباريسي في بيان: "باريس سان جيرمان على علم بالحادث الذي تعرض له لاعبنا سيرخيو ريكو يوم الأحد، وعلى اتصال دائم بأقاربه".

وأضاف البيان "النادي برمته يعرب عن دعمه الكامل لهم".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحارس تعرض لإصابة في الرأس بعد سقوطه من على حصانه في إسبانيا.

وتعرض اللاعب لحادث عندما كان يركب حصانا في مسقط رأسه، وجاءت عربة يجرها حصان، وأصبح الحيوان متوترا وألقى سيرجيو أرضا.

وأصيب ريكو بنزيف في المخ بسبب ركل الحصان لرأسه، حسب التقارير.

البالغ من العمر 29 عاما لم يشارك الحارس الإسباني في أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم.

وكان النادي الفرنسي قد ضم ريكو من إشبيلية على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يضمه بشكل نهائي في صيف 2020.

ويمتد عقد ريكو مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024.

ريكو من ناشئي إشبيلية، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخاض معه إجمالا 170 مباراة.

ثم لعب ريكو معارا إلى فولام الإنجليزي موسم 2018\2019 على سبيل الإعارة، وشارك معه في 32 مباراة، ولم ينجح في إنقاذه من الهبوط.

وأخيرا حلت محطة باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليلعب دور الحارس الاحتياطي لـ كيلور نافاس.

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