رئيس الاتحاد الفرنسي: نتمنى مشاركة مبابي في أولمبياد 2024

الأحد، 11 يونيو 2023 - 15:33

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - هدف مبابي الثاني

يتمنى فيليب ديالو الرئيس الجديد للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يشارك كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال ديالو في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "سيتعين علينا تشكيل فريق قوي من أجل أولمبياد باريس، واسم مبابي من شأنه زيادة طموحاتنا 10 أضعاف".

وأضاف "لقد تحدث كيليان مبابي بالفعل عن هذا الموضوع. يريد أن يشارك. تعتبر الألعاب الأولمبية حلما لكل الرياضيين".

أخبار متعلقة:
محرز: التتويج بدوري الأبطال حلم آخر أصبح حقيقة أونانا: مستقبلي؟ سأقبل أي قرار يتخذه إنتر جريليش: هذا ما عملت من أجله طوال حياتي.. وشكرا جوارديولا تقرير: مورينيو يرفض عرضا مغريا من أهلي جدة

وتابع "أعتقد أننا يمكننا الصعود إلى منصة التتويج باستخدام أفضل لاعبينا".

وأكمل "مبابي نجم يطارد الأرقام القياسية، وستكون الميدالية الذهبية وسيلة له لصنع التاريخ".

وأتم "سيكون من الصعب على مبابي اللعب في يورو 2024 والأولمبياد والجولات الأولى من الدوري الفرنسي في صيف واحد. لكننا لم ننظم الألعاب الأولمبية في باريس منذ قرن".

وتقام منافسات بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

فيما يقام أولمبياد 2024 في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

بينما ينطلق الموسم الكروي في فرنسا في الأسبوع الأول من أغسطس.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا
نرشح لكم
سي بي أس: بنود مشابهة مع رونالدو.. الهلال يسعى لضم نيمار أول الصفقات.. روما يتعاقد مع حسام عوار حارس سان جيرمان في غيبوبة جديدة أونانا: مستقبلي؟ سأقبل أي قرار يتخذه إنتر روي فيتوريا يهنئ رباعي مانشستر سيتي على التتويج بدوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأحد 11 يونيو 2023 - نهائي دوري أبطال إفريقيا إنزاجي: لن أبادل لاعبي إنتر بأحد.. فخور ونادم ولا نستحق الخسارة جوارديولا يحذر ريال مدريد ويكشف رسالة فيرجسون
أخر الأخبار
رويترز: جيرارد يرحب بعرض الاتفاق السعودي.. وخطوة قبل اتخاذ القرار 30 دقيقة | السعودية
سي بي أس: بنود مشابهة مع رونالدو.. الهلال يسعى لضم نيمار 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: بيراميدز يرغب في شراء مصطفى فتحي من التعاون بشكل نهائي 46 دقيقة | ميركاتو
أول الصفقات.. روما يتعاقد مع حسام عوار ساعة | ميركاتو
تشكيل الأهلي المتوقع – كهربا يقود الآمال أمام الوداد للظفر بدوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
حارس سان جيرمان في غيبوبة جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدربين الذين قادوا الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الاتحاد الفرنسي: نتمنى مشاركة مبابي في أولمبياد 2024 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي