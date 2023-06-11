كويز في الجول - هل يمكنك تسمية مسجلي أهداف الأهلي خارج الأرض في نهائي دوري الأبطال

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي جديد سيخوضه الأهلي لـ دوري أبطال إفريقيا.

يلتقي الأهلي مع الوداد الرياضي مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ما يجعل العملاق الأحمر بحاجة للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لكن بنيتجة أكبر من 2-1، وذلك من أجل حسم اللقب الإفريقي.

لقب سيكون هو الـ11 في تاريخ النادي الأهلي، كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة تاريخيا، وبمسافة كبيرة عن أقرب منافسيه.

تاريخيا، سجل الأهلي 8 أهداف خارج أرضه في نهائي دوري أبطال إفريقيا المكون من مباراتين ذهاب وإياب.

ترى، هل يمكنك تسمية مسجلي 8 أهداف لـ الأهلي خارج الأرض في نهائي دوري أبطال إفريقيا تاريخيا.

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