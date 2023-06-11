كويز في الجول - هل يمكنك تسمية مسجلي أهداف الأهلي خارج الأرض في نهائي دوري الأبطال

الأحد، 11 يونيو 2023 - 15:14

كتب : FilGoal

الترجى التونسى الاهلى جدو

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي جديد سيخوضه الأهلي لـ دوري أبطال إفريقيا.

يلتقي الأهلي مع الوداد الرياضي مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ما يجعل العملاق الأحمر بحاجة للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لكن بنيتجة أكبر من 2-1، وذلك من أجل حسم اللقب الإفريقي.

أخبار متعلقة:
سبورة في الجول - ما يجب على الأهلي فعله أمام الوداد.. وحلول للتسجيل تقرير: مورينيو يرفض عرضا مغريا من أهلي جدة اختر بنفسك - تشكيل الأهلي المثالي للظفر بالكأس أمام الوداد مران خفيف للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الوداد

لقب سيكون هو الـ11 في تاريخ النادي الأهلي، كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة تاريخيا، وبمسافة كبيرة عن أقرب منافسيه.

تاريخيا، سجل الأهلي 8 أهداف خارج أرضه في نهائي دوري أبطال إفريقيا المكون من مباراتين ذهاب وإياب.

ترى، هل يمكنك تسمية مسجلي 8 أهداف لـ الأهلي خارج الأرض في نهائي دوري أبطال إفريقيا تاريخيا.

العب من هنا

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الوداد كويز في الجول
نرشح لكم
كويز في الجول - هل يمكنك معرفة تاريخ تأسيس الأندية المصرية؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟ فيفا 23 – طرح مهام الدوري الإيطالي للوصول للمستوى 30 كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل هدافي الأهلي في نهائيات إفريقيا خلال 4 دقائق؟ كويز في الجول – قبل الحسم.. هل تستطيع معرفة أسماء أبطال بوندزليجا في 4 دقائق؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟ اختبر نفسك - هل تستطيع معرفة أسماء هدافي الدوري في 8 دقائق؟ اختبر معلوماتك - هل تتذكر لقاء الأهلي وريال مدريد 2001 جيدا
أخر الأخبار
ناتشو يعلنها: قررت البقاء مع ريال مدريد 34 ثاتيه | الدوري الإسباني
رويترز: جيرارد يرحب بعرض الاتفاق السعودي.. وخطوة قبل اتخاذ القرار 34 دقيقة | السعودية
سي بي أس: بنود مشابهة مع رونالدو.. الهلال يسعى لضم نيمار 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: بيراميدز يرغب في شراء مصطفى فتحي من التعاون بشكل نهائي 50 دقيقة | ميركاتو
أول الصفقات.. روما يتعاقد مع حسام عوار ساعة | ميركاتو
تشكيل الأهلي المتوقع – كهربا يقود الآمال أمام الوداد للظفر بدوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
حارس سان جيرمان في غيبوبة جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدربين الذين قادوا الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي