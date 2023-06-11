سبورة في الجول - ما يجب على الأهلي فعله أمام الوداد.. وحلول للتسجيل

كيف يسجل الأهلي أمام الوداد في مجمع محمد الخامس؟ وما الذي يجب على مارسيل كولر فعله من أجل الفوز.

يلتقي الأهلي مع الوداد الرياضي مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ما يجعل العملاق الأحمر بحاجة للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لكن بنيتجة أكبر من 2-1، وذلك من أجل حسم اللقب الإفريقي.

لقب سيكون هو الـ11 في تاريخ النادي الأهلي، كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة تاريخيا، وبمسافة كبيرة عن أقرب منافسيه.

ولكن ماذا يجب على الأهلي فعله في لقاء الإياب من أجل العودة باللقب؟

وما الحلول المتاحة أمام رجال مارسيل كولر من أجل هز شباك يوسف المطيع، وتقريب اللقب للأحمر؟

كل هذا يشرحه أحمد عز الدين في حلقة جديدة من "سبورة في الجول" بخصوص نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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