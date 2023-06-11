تقرير: مورينيو يرفض عرضا مغريا من أهلي جدة

ذكرت تقارير إيطالية أن جوزيه مورينيو مدرب روما رفض عرضا مغريا من أهلي جدة، وقرر الاستمرار مع فريق العاصمة الإيطالية.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي البالغ من العمر 60 عاما خلال الأشهر القليلة الماضية بعدد من الأندية والمنتخبات.

وأفادت جريدة كورييري ديلو سبورت أن مورينيو قرر الاستمرار مع روما ورفض العرض المغري المنتظر من أهلي جدة.

وأضاف التقرير أن مورينيو سيلتقي مع وليد معاذ رئيس أهلي جدة الأسبوع المقبل في لندن.

وأوضح التقرير أن المدرب البرتغالي رفض من قبل تدريب النصر أو اتحاد جدة أو المنتخب السعودي، بسبب رغبته في الاستمرار بأوروبا.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

ويتولى بيتسو موسيماني مهمة تدريب أهلي جدة في الوقت الحالي.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن وليد معاذ رئيس أهلي جدة سيعقد اجتماعا مع البرتغالي جوزيه مورينيو في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت التقارير أن معاذ سيحاول إقناع مورينيو بمشروع الأهلي العائد إلى دوري المحترفين السعودي.

وقاد موسيماني أهلي جدة للفوز بدوري يلو (دوري الدرجة الأولى) والعودة لدوري المحترفين مجددا.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع مورينيو خلفا لكريستوف جالتييه في الصيف المقبل.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن مورينيو أحد المرشحين للعمل في سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الفرنسي يرغب في التعاقد مع مورينيو وأن الثنائي سيكون على وفاق في التعامل.

مورينو يتولى تدريب روما منذ صيف 2021 وقاد ذئاب العاصمة خلال 110 مباراة، فاز في 55 وتعادل في 24 وخسر 31 مباراة.

وتُوج مورينيو مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وحصل على وصافة النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي بعد السخارة من إشبيلية.

ويملك صاحب الـ 60 عاما مسيرة تدريبية قوية مع أندية بورتو وتشيلسي وغنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنام قبل الاستقرار في روما.